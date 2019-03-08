下周就可以看到播出！车胜元、柳海真、裴正男《西班牙寄宿》海报公开：有房间、还有饭！
综艺 2019年3月8日 星期五12:29 Yuan
D-7！再等一周就可以看到播出了，这周看完《Coffee Friends》下周接著看《西班牙寄宿》，太开心啦～
《西班牙寄宿》（原名：《欧洲寄宿家庭》）由罗䁐锡PD制作，这次录制的地点是在西班牙「比耶尔索自由镇」。节目以「在国外遇到的韩国朋友送上礼物般的家常饭和珍贵的回忆」为主题。
据悉，因为民宿不采「预约制」，所以只能住一晚，节目也没有剧本，将由出演嘉宾自由发挥，他们与各种旅客的互动也成为节目看点之一。日前的预告中，也看到了他们负责的区域，「住宿担当」柳海真负责整理房间；「食堂担当」车胜元负责料理；「其他等等」裴正男就是负责各种杂事。
在昨日也公开了海报，上面还写著：「西班牙寄宿（Albergue），有房间、还有饭！」这也是很有罗PD的风格呢！从食堂到旅馆，制作整个大升级，在节目中又会发生什么样有趣的事呢？期待下周（15日）的播出啦！
（图：tvN）
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