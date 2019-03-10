原来这些流行都是被女爱豆带起流行的：由少时的紧身裤到Jennie的发夹！

说起来都是有印象的东西耶！ 你也跟过这些流行吗？
少女时代——彩色紧身裤
2009年发行《GEE》时穿了不同色彩的紧身裤，在她们修长美腿的加持下瞬间人气飙升，当年很多美眉都穿这样出街~
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IU——圆领洋装
IU在2011年发行歌曲《你与我》大受欢迎、晋升人气歌手行列，不仅歌红，当时的发型、穿著也相当引起话题，尤其是她在MV中穿的圆领洋装，可是带动了一大批ins博主：
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f(x)——网球短裙
2013年推出《Rum Pum Pum Pum》回归时穿的网球短裙充满少女活力，至今仍然是韩国女生最爱单品之一：
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Red Velvet——渐变色染发
2014年出道时与众不同的渐变发色立即引起话题，普通人难以驾驭的鲜艳彩色反而令她们的美貌和个性更加突出：
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MAMAMOO华莎——泳装+牛仔裤
去年5月MAMAMOO在西京大学参加学校祭奠的演出时，成员华莎穿了GUCCI连体泳衣、外搭牛仔裤，独特穿法立即引发大量网路讨论，真的又美又帅气：
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Jennie——发夹
Jennie在《SOLO》宣传期的造型是中分长发、以多只发夹作为亮点，此前大家用发夹都会把它藏起来，看到Jennie这样戴之后很多人也跟著购入了多色发夹，因为真的太美了啊：
（图源：SM，LOEN Ent.，jjini0115，Jennie IG）
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