金材昱、朴敏英主演《她的私生活》黄金配角阵容：金美京、孟床训、林智圭、朴真珠等人！ 看似「高冷」ITZY Lia有著可爱的小习惯！只要害怕或是紧张时，就会寻找成员们的手！ 三叶草or四叶草烧酒杯太刺激少女心了！想收藏要靠手气 被免除兵役的理由真的很多种，你们知道有哪些？以下这几位都是被免了 【投稿】《成爲王的男人》：经典场面Top 5！ 韩国各大演艺公司艺人收入分配大对比！ 钱包、笔电放在座位就离开？！ 韩国独特的咖啡厅文化 《她的私生活》首版预告公开！朴敏英变身「大炮女神」展现追星日常，金材昱的反应是...疑惑XD 韩国人的独特解酒特效药？梨子口味的碳酸水！ 《男朋友》后是《Hotel del Luna》…P.O将与吕珍九、IU合作！饰演「虽然善良但不爱工作」的少年 曾与朴宝英、尹斗俊合作的他原来当过「练习生」！上节目唱歌、跳舞样样来 MC：太有魅力了吧～ 突如其来的「福利」！灿烈、KAI於《EXO的爬格子世界旅行2》大秀好身材 原来这些流行都是被女爱豆带起流行的：由少时的紧身裤到Jennie的发夹！ 连手指也要BT21！指彩品牌UNT推出BT21联名款指甲油 韩国食记：你们知道爬山后，韩国人吃什么？就是豆腐锅！ 看了这影片就明白为什么李栋旭能当国民制作人了！现在就只想Pick他XD

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