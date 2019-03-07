路人来参加粉丝会？IU回答超霸气：不是粉丝没关系，今天把你变成Uaena就行了！

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IU的粉丝一定很幸福吧，作为最宠粉的明星之一，IU每一次的举动都超级暖心，不管是逆朝贡还是出席粉丝毕业典礼，每一样都深深打动粉丝，难怪就连不少艺人都是她的忠实粉丝呢。

面对自家粉丝，IU自然是好到没话说，如果是别家粉丝呢？IU是不是也同样对待？日前，IU获某巧克力品牌的邀请举办了粉丝会，和一众粉丝开心互动，更上演了精彩表演。会上IU就说：「在座有没有并不是粉丝，而是因为买了太多巧克力碰巧中奖，觉得不来有些浪费才来参加的？」



一般情况下，愿意参加粉丝会的多数都是为了能看到本命而努力参与抽奖的忠实粉，但没想到这场活动里真的有IU提到的情况，有位男生并非是粉丝，是因为买太多巧克力才中奖。对方为了送朋友礼物而购买了大量的商品。听到这里IU很有自信的表示：「那今天把你变成Uaena就行了。」霸气的口吻也赢得台下阵阵欢呼声。



完全想不到平日里温婉可人的IU竟然还有如此霸气的一面！粉丝会接近尾声只剩下一首歌曲的时候，IU问了刚刚那位「路人」是否已经成了自己的粉丝，结果男生回答：「表演很帅气」，IU听到后立刻表示：「看来还没成我的粉丝啊」。 之后IU开始烦恼著如何掳获对方，又问他：「你有喜欢的歌吗？ 」，男生称喜欢《Through the night》，IU立刻找《Through the night 》的伴奏。和一众粉丝合唱之后，IU还不忘调侃：「Uaena fan club 3期募集的时候我会找一找有没有他的名字」。



「图：YouTube/Castle Cam」

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