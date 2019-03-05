《我家的熊孩子》洪真英在家干活吃饭穿的衣服有多贵？知道真相的网民们吓呆了
明星 2019年3月5日 星期二10:46 Rui
洪真英和姐姐洪善英在《我家的熊孩子》里所穿的帽衫引起了观众们的关注。
日前播出的《我家的熊孩子》中公开了洪氏姐妹为了情人节而做巧克力的内容。 劳动了大半天的姐妹俩突感肚子饿，於是煮了拌面来吃，大快朵颐的模样刺激了观众们的味蕾。
之后姐姐洪善英瞒著妹妹前去找金钟国，送上了妹妹亲手做的巧克力，当起了「爱的丘比特」。
洪氏姐妹快乐的一天也让观众们感到了姐妹间的温馨，尤其是姐妹俩所穿的黑色字母帽衫在节目播出后引发巨大关注。洪真英吃面时、洪善英出门见金钟国时穿的黑色帽衫胸前印有橘黄色的字母Pirates，这是美国职业棒球联盟中的匹兹堡海盗队徽标志。 而这件帽衫竟然还是奢侈品牌GUCCI的商品，官网售价223万韩币。
帽衫背面则印有GUCCI的字样，因设计简洁休闲，深受时髦人士的喜爱。
观众们完全没想到看似普通的一件帽衫竟然是大牌，纷纷留言表示：「一件帽衫超过200万，可怕」、「在家里吃饭竟然穿这么贵的衣服，出门也穿这件」等。
「图：GUCCI官网、《我家的熊孩子》」
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