《SKY Castle》「双胞胎妈妈」尹世雅自拍技术突飞猛进！「真真」吴娜拉从吐槽到夸赞
明星 2019年3月5日 星期二10:18 Rui
《SKY Castle》虽然已经杀青了，但演员们的友情延续到了戏外，「真真」吴娜拉可是一直在关注「卢胜惠」尹世雅。
尹世雅是出了名的不会自拍，之前上传的自拍照吓到了不少粉丝，明明外貌优雅又高贵，却偏偏把自己拍得像个假人，完全浪费了好颜值。就连吴娜拉都看不下去了，留言说：「啊，疯了，你要一直这么拍吗？ 」（请自行脑补真真说话的口气~）
不过最近尹世雅又公开了自拍照，突然自拍技术大大提高！身穿V领棕色晚礼服的尹世雅以教科书版的45度角斜对镜头，完美抓拍到了脸部最漂亮柔和的线条，嘟嘟嘴显得十分可爱。
还有一张是尹世雅背对著房门自拍的照片，笑容温婉，女神范十足。
新自拍照也引来了吴娜拉，她立刻留言：「实力增长，自拍就该这样拍啊~」。就连粉丝们也为尹世雅逐渐进步的自拍技术感到兴奋，纷纷表示：「姐姐自拍成功，好激动」、「姐姐之前是故意装作不会拍吧？ 技术突飞猛进，闪瞎我的眼睛~」
看到尹世雅发布拍摄广告照，吴娜拉就像小迷妹一样表示：「哇，女神。 」
「图：尹胜雅IG」
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