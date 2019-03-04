姜丹尼尔亲自发表长文：4日正午12时重开个人SNS帐户，真相会被揭开

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Wanna One宣布合约期满解散后，姜丹尼尔作为其中的明星成员一举一动都备受关注，粉丝们也在纷纷期待他的回归。 刚刚加盟新公司LM娱乐却在3月3日传出主动要求解除合约关系的消息。 经纪公司方面也坦言，双方确实有些误会，正在处理当中。

姜丹尼尔向公司发出存证信函 能否照原计画 4 月出道添变数





LM娱乐实则是MMO为了为了Wanna one姜丹尼尔、尹智圣，另设的经记公司，而姜丹尼尔和MMO的合约已在1月31日结束，从2月1日开始正式变更为LM娱乐。同日（3月3日）晚些时候，姜丹尼尔通过官方粉丝俱乐部发表了题为「From Daniel」的长文，对与经纪公司不和的新闻发表了声明。 以下为声明全文：

大家好，我是姜丹尼尔。

首先，对於在这一个多月的时间里一直相信我、等待我的粉丝们，真心说声感谢。 同时让大家看到不好的新闻，听到不好的消息感到抱歉。

与今天突然出现的新闻内容一致，我确实与LM Ent.有纠纷。

想著如果连在SNS上都无法向大家展现我活动的样子，粉丝朋友们会不会很担心，希望哪怕是小小的消息也想要告诉大家，於是一直请求公司转让以我名义所开设的SNS账户。

为了向粉丝们展现更好的面貌，我再三请求公司能够主动转融，并且一直在等待。 但公司却却绝转融，这才发生了今天（3月3日）新闻里所说的纠纷。

就在我看到新闻、正在苦恼的时候，开始接连不断地出现各种恶意推测性报导，这让我很堂皇。 但比起我个人，考虑到因非事实的传言而感到伤心的粉丝们，不想让大家的担心变得更多，等待变得更长，我鼓起勇气决定将於3月4日正午12时(韩国时间)开设新的个人instagram帐号。

做出这样的决定之前，真的思考了很久也苦恼了很多，这是单纯的为了我和粉丝们的而做出的决定，真的非常想念大家，也很想快点再次站上舞台.

辛苦的现在，因为有大家对我说过的那些话和那些回忆，才能够坚持下去。 我会全力以赴以更好的姿态站在大家面前。 请相信我并再等待一段时间，真相一定会被揭开。

谢谢。

姜丹尼尔敬上

「图：NAVER」

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