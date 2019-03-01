发型有多重要？爱豆们最想毁掉的黑历史照片给你答案

发型有多重要？爱豆们最想毁掉的黑历史照片给你答案

明星   2019年3月1日   星期五10:10   Rui   26

发型对一个人有多重要？ 夸张一点说换错发型堪比毁容。 但是在找寻最适合自己的那一款发型的路上，我们也难免会遇到一些发型尴尬期。 不仅是我们这些普通人，就连一些明星们，也会有一些发型黑历史，他们想要毁掉的黑历史。

BIGBANG太阳

这款米老鼠or紫菜卷发型算是太阳出道以来最失败的一次，时常被网友们拿来恶搞~

东方神起

刚出道时期的东方神起正值「洗剪吹」发型的鼎盛时期，作为韩流领军人物的他们自然避不开~

HIGHLIGHT龙俊亨

嗯，这算是莫西干头的变形吗？

EXO XIUMIN

帅气的XIUMIN也免不了被发型黑的日子，大背头虽然完全暴露了他大脑门的缺陷，不过天庭饱满的人运气应该是相当好。

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任时完

初代脸天才任时完竟然也有消化不了的造型。 一头金黄色的锅盖头完全遮住了他的光芒啊。 小哥哥还是露出额头好看呢~

NCT YUTA

这一头爆炸式蘑菇头，哪怕是帅气小鲜肉也不好掌握啊~虽然没有丑到让人无法直视，但确实让颜值降低了不少。

神话申彗星

老牌偶像男团神话在刚出道的那几年也在寻求造型上的变化，申彗星的凤梨头就是之一！ 其实... 看习惯了也就没那么可怕了~

JBJ金相均

此发型名曰「绿花菜」，不能再贴切了~

防弹少年团RM

剪了这个发型，再戴上墨镜，仿佛RM下一秒就要唱出：Yo Yo，Check it out~

防弹少年团SUGA

这是海妖头？

BTOB

据说这个整体发型让所有粉丝不满，发型师被骂惨~

「图：PANN」

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留言/评论
  • Mikey Pan
    太陽走在時代尖端而我們還沒趕上
    3小时前
  • 劉旆綸
    정교
    3小时前
  • 林亮辰
    吳佩茹
    4小时前
  • 黃黎萱
    謝宜潔相較之下btob已經好很多了
    1小时前
  • Cherry Yeung
    chan bebe Holly Pang😂😂😂😂😂
    1小时前
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