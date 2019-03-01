发型有多重要？爱豆们最想毁掉的黑历史照片给你答案
明星 2019年3月1日 星期五10:10 Rui
发型对一个人有多重要？ 夸张一点说换错发型堪比毁容。 但是在找寻最适合自己的那一款发型的路上，我们也难免会遇到一些发型尴尬期。 不仅是我们这些普通人，就连一些明星们，也会有一些发型黑历史，他们想要毁掉的黑历史。
BIGBANG太阳
这款米老鼠or紫菜卷发型算是太阳出道以来最失败的一次，时常被网友们拿来恶搞~
东方神起
刚出道时期的东方神起正值「洗剪吹」发型的鼎盛时期，作为韩流领军人物的他们自然避不开~
HIGHLIGHT龙俊亨
嗯，这算是莫西干头的变形吗？
EXO XIUMIN
帅气的XIUMIN也免不了被发型黑的日子，大背头虽然完全暴露了他大脑门的缺陷，不过天庭饱满的人运气应该是相当好。
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任时完
初代脸天才任时完竟然也有消化不了的造型。 一头金黄色的锅盖头完全遮住了他的光芒啊。 小哥哥还是露出额头好看呢~
NCT YUTA
这一头爆炸式蘑菇头，哪怕是帅气小鲜肉也不好掌握啊~虽然没有丑到让人无法直视，但确实让颜值降低了不少。
神话申彗星
老牌偶像男团神话在刚出道的那几年也在寻求造型上的变化，申彗星的凤梨头就是之一！ 其实... 看习惯了也就没那么可怕了~
JBJ金相均
此发型名曰「绿花菜」，不能再贴切了~
防弹少年团RM
剪了这个发型，再戴上墨镜，仿佛RM下一秒就要唱出：Yo Yo，Check it out~
防弹少年团SUGA
这是海妖头？
BTOB
据说这个整体发型让所有粉丝不满，发型师被骂惨~
「图：PANN」
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