时间过太快了吧？尹厚都14岁了！尹敏洙：他讨厌再看到《爸爸！我们去哪里？》
明星 2019年3月1日 星期五08:13 Rui
大家还记得《爸爸！我们去哪里？》第一季中那个爱吃的小男孩尹厚吗？
作为「吃播元祖」，尹厚胖胖的模样为他圈了不少哥哥姐姐、姨母姨夫粉。一转眼那个可爱的尹厚都已经是进入青春期的14岁少年了。
尹厚的爸爸尹敏洙做客了《Radio Star》，提到了儿子的青春期故事。尹敏洙表示：「小厚已经14岁了，到了青春期，开始不听话了。」主持人金九拉提议在家里播放《爸爸！我们去哪里？》，尹敏洙说道：「曾经想过这样，但小厚很讨厌《爸爸！我们去哪里？》那个时期的自己，还问我他那时的声音为什么这么奇怪。 」
看到儿子一天天长大，尹敏洙也是百感交集，称：「我回看节目还会掉眼泪。」完全不理解儿子为何不愿意回忆那段时光。「小厚已经164cm，鞋码也有260cm了，不久之后都能穿我的衣服了。 」
节目播出后不少网友感慨时间过得太快，「孩子都已经到青春期了」、「时光如梭啊，还以为他一直都是个孩子呢」等。
「图：《Radio Star》截图」
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