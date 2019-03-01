时间过太快了吧？尹厚都14岁了！尹敏洙：他讨厌再看到《爸爸！我们去哪里？》

时间过太快了吧？尹厚都14岁了！尹敏洙：他讨厌再看到《爸爸！我们去哪里？》

明星   2019年3月1日   星期五08:13   Rui   10

大家还记得《爸爸！我们去哪里？》第一季中那个爱吃的小男孩尹厚吗？

作为「吃播元祖」，尹厚胖胖的模样为他圈了不少哥哥姐姐、姨母姨夫粉。一转眼那个可爱的尹厚都已经是进入青春期的14岁少年了。

尹厚的爸爸尹敏洙做客了《Radio Star》，提到了儿子的青春期故事。尹敏洙表示：「小厚已经14岁了，到了青春期，开始不听话了。」主持人金九拉提议在家里播放《爸爸！我们去哪里？》，尹敏洙说道：「曾经想过这样，但小厚很讨厌《爸爸！我们去哪里？》那个时期的自己，还问我他那时的声音为什么这么奇怪。 」

看到儿子一天天长大，尹敏洙也是百感交集，称：「我回看节目还会掉眼泪。」完全不理解儿子为何不愿意回忆那段时光。「小厚已经164cm，鞋码也有260cm了，不久之后都能穿我的衣服了。 」

节目播出后不少网友感慨时间过得太快，「孩子都已经到青春期了」、「时光如梭啊，还以为他一直都是个孩子呢」等。

「图：《Radio Star》截图」

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留言/评论
  • 海英
    很喜歡第一季的小孩和爸爸。
    3小时前
  • 游佳穎
    孫婕妤時間過好快😭
    1小时前
  • Ying Wu
    看他吃東西真的很療育,可愛的尹厚🤣🤣🤣
    2小时前
  • Kawing Yuen
    Vanessa Chan omg 14歲了😱😱😱
    2小时前
  • Kitty Kong
    Vivian Kong
    1小时前
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