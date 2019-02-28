榜样与实力派后辈的相遇！BTS防弹少年团SUGA以制作人身份参与Epik High新专辑！

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Epik High将在11日发行新专辑，在昨日公开了合作阵容，BTS防弹少年团SUGA也在名单中，吸引了大家的视线。

今日，相关人士也表示：「Suga这次参与的不是Featuring而是制作人。」以制作人身份制作前辈的新专辑是很罕见的，SUGA作为作曲家与制作人Epik High合作，发挥了出色的音乐实力。



SUGA在练习生时期就以Epik High作为榜样，因此这次的合作更有意义。之前BTS防弹少年团进入Billboard取得好成绩时，Tablo更不吝啬的给予鼓励和称赞；Tablo跟粉丝约定要跳舞时，他还去拜托SUGA教他《FIRE》，榜样与后辈的相遇也让不少人表示：「真的很棒！」



另外，Epik High的新专辑《sleepless in __________ 》合作阵容还包含了鲜于正雅、YUNA、Crush、Code Kunst，这华丽的阵容也引发期待，新专辑将在11日韩国时间下午6点公开。





（图：IG@blobyblo、IG@DJ Tukutz、Epik High）

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