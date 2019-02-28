《PRODUCE 101》第四季...最终出道组合约期限为5年！网友：「这还能叫限定组合吗？」
综艺 2019年2月28日 星期四11:59 Yuan
Mnet在2016年初推出选秀节目《PRODUCE 101》，打造出I.O.I、Wanna One、IZ*ONE等团体，日前确定制作第四季《PRODUCE_X101》。
在昨日，有媒体曝《PRODUCE_X101》出道组合约期是5年，I.O.I、Wanna One、IZ*ONE所签订的活动期间分别是1年、1年半和2年半，而新一季出道组的活动期间是前一季的两倍，因此成为了话题。
对此，Mnet方面证实：「出道组的合约确认为5年，其中2年半集中在组合的团体活动；后2年半团体、个人活动并行！」这让不少网友表示：「5年也太长了吧」、「2019年出道活动到2024年...」、「普通组合都不一定能坚持到5年」、「这还能叫限定组合吗」、「为什么其他团不是5年」等等。
《PRODUCE_X101》的练习生将在3月初进行合宿，这次是以2005年3月前出生的男生为对象进行了练习生的招募，个人练习生规模也会扩大。节目预计在4月播出，是否会再打造出大势团体，也备受关注。
（图：Mnet、YMC、Off The Record）
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