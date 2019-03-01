韩剧 3月春暖花开，又一波新韩剧即将上档

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农历春节才过，3月就来临了。这波上档新剧仍是多种元素俱备，如读心、狗仔、通灵、刑侦、法律、医疗、监狱等等题材，可以想像得到的都有了。

不过，这一次好像爱情元素少了点，尽管有张基龙、NaNa俊男美女组合。另爆笑疗愈的《加油吧威基基2》及《会读心术的那小子》多位清新年轻演员的组合，应该会有爱情成份，也算耳目一新。

以下是3月份新韩剧资讯整理，方便大家追剧。

月火剧

3/11 tvN《会读心术的那小子》16集



接档《成为王的男人》，朴珍荣、辛睿恩、多顺、金权主演。由《河伯的新娘 2017》的金炳秀导演与《吸血鬼检察官》杨真雅作家合作打造。讲述透过肢体接触就能瞬间读懂对方心底秘密的少年、和拼命都想隐藏内心伤痕少女之间的故事。

3/25 JTBC《加油吧威基基2》



接档《耀眼》，由三男三女组成，金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金睿园等六位主演。《Man to Man》李昌民导演与《现代农夫》作家金基浩再度共同打造。背景是从大学同窗变成高中同学聚集在民宿「威基基」，充满梦想、友情、爱情的故事。第二季的威基基只有李伊庚留任，其余的都大换血了。

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水木剧

3/6 SBS 《Big Issue》 36集



接档《皇后的品格》。朱镇模、韩艺瑟主演，由《傻瓜妈妈》、《神的礼物－14天》的李东勋导演执导、《龙八夷》、《THE K2》的张赫麟编剧执笔。这部剧是以狗仔队的视角描述2位主角如何每周追击一件丑闻的故事。

3/6 OCN 《附身》16集



接档《神的测验5：重启》，由高准熙、宋清晨主演。作家朴熙江执笔、《失业救助罗曼史》导演崔道勋执导。讲述「直觉」超群的有反转魅力的刑警，和天生能通灵却努力想活得比任何人都平凡的女人，因缘巧合相遇后，通过「附身」这个题材所展开的两个男女之间的愉快且温暖人心的人性故事。

3/20 KBS2 《Dr. Prisoners》 40集



接档《为何那样，奉尚先生》，南宫珉、权娜拉、金炳哲、崔元英主演。由《月桂树西装店的绅士们》黄仁赫导演与《感激时代：鬪神的诞生》朴继玉作家合作打造。

是部描述主人翁「罗以载」除去前一位在监狱称王的医疗科长后，成为继任的医疗科长，又掌握曾抛弃自己的名牌大学医院理事会的成长剧。

3/27 MBC《The Banker》 32集



接档《春天来了，春天》，改编自日本人气漫画《监査役野崎修平》，金相中、蔡时那、刘东根等资深演员主演。

由《我的女儿，琴四月》、《拖旅行箱的女人》的导演李在珍导演、作家徐恩静、吴慧兰、裴相旭联手执笔。

讲述在金钱和权力聚集的庞大银行腐败和不合理情况下，爲维护正义而奋斗的人们的故事。

本剧有日版，由织田裕二、松嶋菜菜子、岸谷五朗、古谷一行等多位强演出演。想看韩版有没拍出自己的风格？可以追看。

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周末剧

3/16 OCN《Kill It》



接档《圈套》，张基龙、NaNa 主演。《百日的郎君》的南成宇导演执导，由孙贤秀、崔明镇2位作家合作的新剧。描写互相较劲的两位男女，为了复仇而找上他们的委托人之间所发生一连串的爱情故事。

3/23 tvN《自白》



接档《罗曼史的附册别录》，李俊昊、刘在明、南琪爱、申贤彬主演。由《Mother》、《芝加哥打字机》的金哲圭导演执导、新人作家林熙哲执笔。讲述在以「一事不再理」的法律原则下，对曾在5年前犯案的同一凶手无法再裁以法律惩罚，须在此一范围内寻找真相的人们的故事。

3/23 KBS2 《我世上最漂亮的女儿》 100集



周末家庭长剧，接档《我唯一的守护者》。金海淑、金素妍、洪宗玄、裕善、金荷京主演。由《荆棘鸟》金钟昌导演、《爸爸，我来伺候你》赵正善作家合作。讲述在现代韩国社会生活的母亲和女儿之间的故事。

多部剧都采先制后播方式，且大都延后上档，应该不会再发生因赶拍进度而出状况的剧组。大家最希望看到的是好好收场的结局。不晓得这波新韩剧哪一部会爆红？20190227

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