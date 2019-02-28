《宫》男二金桢勋完美人设崩塌！逼前女友堕胎后失联

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当年一部《宫》火变全亚洲，男二号王子李律的扮演者金桢勋更是诸多女生心目中的完美情人，温柔善良、帅气多金。 而现实生活中金桢勋还是个学霸，被赞为娱乐圈的「数学天才」，考入首尔大学牙医预科，后来因演艺事业被迫放弃学业。

这样的金桢勋根本就是「妈朋儿」的典范，然而日前他的完美人设崩塌了！据韩媒报导，金桢勋女友A某（30岁）於2月21日向首尔中央地方法院提起了合约金请求诉讼，并提交了要求金某支付A某租赁保证金的诉状。 A某在诉状中表示，自己怀孕后，金桢勋为了自己的形象鼓动自己终止妊娠。A某在起诉书中还称，原本自己要住进父母家，但金桢勋承诺帮租房子，然而对方只支付了100万韩币的定金后就失联。



不过，对此金桢勋的经纪公司方面则表示，「不知道提起诉讼的事，目前正在掌握事实关系」疑似在调查当中。 而金桢勋一直对此事保持沉默，未作出任何回应。 反倒是和他正在出演恋爱综艺真人秀《恋爱的滋味》的金珍雅通过SNS留言：「我没事」，并暂时关闭了留言功能。



对於金桢勋突如其来的人设崩塌不少网友表示不敢相信，如果是真的话，那不就是自毁男神形象吗？

「图：《恋爱的滋味》、金珍雅IG、NATE、《宫》、《魔女幼熙》」

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