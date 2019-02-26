林秀晶、张基龙、李多熙、全慧珍确定出演tvN《WWW》！作品为金银淑作家的助理作家出道处女作
韩剧 2019年2月26日 星期二11:21 JiaJia
张基龙马不停蹄！主演OCN《Kill It》尚未播出，就确定出演tvN《WWW》，与林秀晶、李多熙、全慧珍等人合作。
《WWW：请输入检索词》由曾共同执导《阳光先生》的郑志贤导演，与曾担任金银淑作家的助理作家权恩瑟作家合作。描述不想当老婆、也不想当妈妈，选择活在当下的女性们，真实生活及迎来开心的成功，为奇幻电视剧。一边工作、一边受到猛烈冲击，一边工作、一边开心地争吵著，最终结果有输有赢的职场故事。入口网站业界的激烈竞争，与充满不确定却什么都不透明的业界秘辛，精彩内容即将展开。据了解，近期已经完成剧本练习，不久后将投入拍摄。
林秀晶饰演「裴达美」。身为业界第一最大入口网站企业的本部长，是好胜且相当有自信的强势角色。为了赢必须有手段，也必须经过许多过程及自我检视，她开始怀疑在获得成功的当下，是否失去了更多？
张基龙饰演制作游戏音乐的「密林Sound」公司代表「朴模建」，同时也是天才剧作家。
李多熙饰演业界第二的网站社交部长「车贤」。柔道选手出身，喜欢巴西柔术、晨间狗血电视剧等。偶尔不能控制愤怒时，会展现与外貌不符的体育人技术和力量。
全慧珍饰演「宋佳京」，是裴达美工作的入口网站的理事。
（图片来源：TVDaily、KSD）
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