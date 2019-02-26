《认识的哥哥》高耀太．白佳超强个人技打喷嚏，姜镐童大赞：他是综艺史上第一人
综艺 2019年2月26日 星期二10:25 MiJimin
【影片】小编不管重看几次…都笑到一个不行～XDDD（庆祝高耀太出道20周年！）
最新一期（ep.168／2月23日播出）JTBC综艺节目《认识的哥哥》邀请到了长寿混声组合－高耀太，同时也是他们迎接成军第20周年的重要年度。
▼而轮到看个人简历时，成员白佳写得长处（优点）是打喷嚏，他表示自己小时候特别会打喷嚏，曾经连续打了20次喷嚏，相当惊人，顺手从外套口袋拿出纸巾，打前头弄得很尖插入鼻孔，搔了几下后默默地说：「啊…已经有感觉了～！」接著成员们就开始大笑。（爆笑场面可快转至影片00:53）
认哥成员们笑到倒地，有洁癖的徐章煇更默默将椅子往后调整，他努力的模样让大家笑到不行～XDDDD！大喊：「啊啊～～。」的时候真的让人很难忘啊…。
姜镐童忍不住赞赏说：「我做了这么久的综艺，真的是艺能史上独一无二的个人技了，完全没看过。」这历代级的个人技受到了全场的肯定。
▼而高耀太也带来了活动现场时的组曲，气氛相当high，连工作人员也跟著一起舞动～！
（图自：JTBC Entertainment）
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