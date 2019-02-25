朴勋狂赞《太后》宋仲基的人性！而自己和妻子的故事简直是「浪漫喜剧」啊～

曾出演《太阳的后裔》、《阿尔罕布拉宫的回忆》的演员朴勋，从音乐剧转战小萤幕。作品里的他给人严肃的感觉，真实性格却幽默有趣，一直被他逗笑呢！
曾一同出演电视剧《阿尔罕布拉宫的回忆》的朴勋、韩宝凛、李诗媛、EXO灿烈，作为嘉宾录制本周四（21日）播出的tvN综艺节目《人生酒馆》，并提及拍摄作品时的相关话题。
访谈中，提到朴勋曾出演的电视剧《太阳的后裔》。当时的形象相当强烈，还有观众以为他是「职业军人」，其实这是他第一次接到这种角色啦！而朴勋父母的家离电视剧拍摄地点很近，所以演员们都到家里玩了。
朴勋妈妈是男主角宋仲基的粉丝，但宋仲基向朴勋妈妈说：「把我也当成儿子就好，我是和（朴勋）哥做一样职业的人啊～」那时候，朴勋感受到宋仲基满满的「人情味」。而对於「宋宋CP」的事情，朴勋表示：「我那时候完全不晓得这件事」。
朴勋还提到自己的妻子朴敏贞，两人通过话剧《柔道少年》结识。对於要表白，朴勋相当烦恼。他和妻子一起表演的剧情是「一位乡下男人向一位都市女人告白」，在话剧里的告白场面，朴勋要把礼物送给对方，结果他把道具换成自己亲手写的信和礼物，交给妻子。怕妻子会把礼物扔了，他还在舞台上说：「这是真的」，现场引发一阵感叹声。
因为是即兴演出，根本没有人知道朴勋要告白，而妻子收到礼物后，也发现和平常的不一样。此时，MC韩惠珍大喊：「就是这个！女生们很喜欢这种求婚――虽然不明显，却只有自己知道。」现场的女性们也纷纷赞同。
但其实，朴勋没有求婚，刚刚那个只是「求交往」而已！在结婚一周年的时候，他们一起到日本旅行。因为没有求婚，所以只要朴勋做点什么，妻子的「期待度」就会上升，以为会有惊喜活动。朴勋还模仿妻子当时兴奋的表情：「不是有东西要给我吗？」其实什么东西都没有，这也引发现场爆笑。他们的故事简直就是「浪漫喜剧」啊！
（图片来源：NAVER、tvN《人生酒馆》）
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