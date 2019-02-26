【百大偶像品牌评价】BTS防弹少年团蝉联四期冠军 好评比例高达 90.66%！
KPOP 2019年2月26日 星期二10:18 施乃琪
每个两三个月才统计一次的百大偶像品牌评价在最近出炉，引人注目的除了地位始终不变的防弹少年团，还有一出道就打入前三名的 ITZY！
韩国企业评价研究所於 2019 年 1 月 22 日起至 2019 年 2 月 23 日间，针对 100 组韩国偶像团体搜集了 155,774,903 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在日前公布了 2 月份的百大偶像品牌评价。
本月防弹少年团继横扫各种团体、个人品牌评价榜首，自然也理所当然地登上百大偶像团体之首，品牌指数遥遥领先后 99 名，甚至是第二名的 1.9 倍之多。
而上一期位居第三的 BLACKPINK 这次爬升了一个名次，成功地连续三期都打入前三名，显示出她们当前积极开拓海外市场的策略确实成功。
而出道才刚满 20 天的超级新人 ITZY，至今已经拿下三座音乐节目冠军奖杯，其中还包含两个无线台节目，火速累积起来的气势和人气都相当惊人！
除了上述三个团体外，TWICE、EXO、IZ*ONE、SEVENTEEN、Red Velvet、NU’EST 和 GFRIEND 也都在前十名内。
（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、YG Entertainment、JYP Entertainment、SBS）
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