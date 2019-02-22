真空西装最棒！《Music Bank》史上第一段「个人直拍」影片超200万浏览量：EXO KAI的《Love Shot》

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鲜红色西装上衣里什么都没穿，好身材和好舞台真的让人看多少遍都不够！

「个人直拍」是很多打歌节目都会有的内容，即镜头固定对准一名成员全程跟随、无剪辑，是充分展现成员舞台实力的时刻，所以很多直拍都有很高的点阅量。而最近《Music Bank》 的直拍系列中出现了史上最高点阅的一支影片，那就是EXO《Love Shot》打歌舞台中KAI的个人直拍！



《Love Shot》是EXO去年12月发行的正规五辑重新包装版，同名主打歌首次在电视上亮相，全员穿著概念照片中的衣服，KAI也把「不系扣西装」原样穿上台，随著舞蹈动作若隐若现的胸肌和腹肌真的很让人分神耶XDD



有韩国网友说：「虽然是同龄人但很想叫他一声大哥」、「看到影片后对自己的性向感到混乱，连女团都没追过，看这影片后买了平生第一张爱豆专辑」、「这个人solo出道的话所有人就game over了」。 真的是完美到每一个瞬间都让人目不转睛啊：



（图源：SM，Youtube@KBSKpop）

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