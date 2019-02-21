大家看《耀眼》第４集时，有没有因为南柱赫的最后一幕而受到冲击呢！？
韩剧 2019年2月21日 星期四10:23 MiJimin
（谈及剧情）这出剧真的看尽人生百态与无奈啊，随随便便都可以戳中小编哭点～TAT。（柱赫演得好棒～金惠子老师真的很厉害）
JTBC全新月火剧《耀眼》在播出后广受好评（首播收视3.185%），第４集AGB全国收视率更提升到5.368%再创自身新高，写下佳绩。
剧情在金惠子（韩志旼 饰）为了让爸爸起死回生，过度使用能倒转时光的手表后，一下子变成老奶奶（金惠子 饰），演员的演技成功地吸引了观众的视线，剧情的转折也让人看了津津有味。
一开始觉得有些没用的年轻金惠子，其实是比想像中还要坚强许多，虽然一下子变老让她开始想放弃人生，但走出来之后努力生活的模样，真的是非常有韧性。
相较之下，金惠子的父母却相当挣扎，那种郁闷的情绪表现的淋漓尽致，当然…要很快地接受自己本来年轻准备挑战人生的女儿，变成一位老奶奶，那是多么不容易的事情！
金惠子与李俊河（南柱赫 饰）在争一只狗时，也是有许多亮点，而她的努力，又何尝不是希望俊河能够认出是她？金惠子边哭边抱怨著：「无论别人怎样，但是你要认出我啊！我就算变了，但是你要认出我啊！我没找你，你要找我啊～！」那一瞬间…俊河想起了年轻的金惠子。
眼泪还没有流干…第４集的最后一幕则是大受冲击，金惠子来到了老年人的同好会，却看见了南柱赫穿著紫色西装，站在台中带动著气氛，金惠子则在台下看傻了眼…。
唉～人生啊……。
（图自：JTBC Drama）
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