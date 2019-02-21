韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况- 有线《成王》再刷新高，一路领先

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这周（2/18、2/19）有线月火《成王》再刷新高，以未换算无线收视数字狠甩无线各剧。几部无线月火收视数字虽各自有升有降，但都很惨淡。

SBS的《獬豸》2天下来的播出数字像溜滑梯一样的直往下掉，分别是5.0%~6.3%、5.1%~5.9%。尽管数字往下掉，也是无线月火的收视冠军。



紧追后面是KBS2《邻家律师赵德浩2：罪与罚》，2天来的收视都是回升的状况。分别是 4.9%~5.5%、4.5%~5.7%，和第一名的《獬豸》差距不大。朴信阳大叔仍撑著拐杖拍戏，看起来后面他不会再有什么打架或追逐的戏。



最后一名的MBC《ITEM》也是往下掉 3.4%~4.5%、3.5%~4.0%，超能力犯案几条伏笔支线看得一头雾水。朱智勋因电影火涨的人气，算是被不给力的电视剧情消耗了一些。



表现亮眼的有线 tvN《成为王的男人》2/18虽较上周下滑到 8.695%，2/19 则一下拉高破了个位数，以10.002% 刷新自身新高记录。若换算无线收视数字，该狠甩无线月火几条街了。



JTBC《耀眼》也是逐一提升的收视数字，3.743%、5.368% 刷高自身新记录。金会子女士演技太赞了。



无线月火的收视疲弱，不知要到何时才能回复？20190213

#所以丁一宇会成为世子，再领著高雅罗、权律等对抗老论的领相李璟荣？

#帮朴信阳的检察官又被高贤廷的女助杀了，到底她的复仇之路有没尽头呀？

#不太喜看小孩被伤害的戏，不过这该是朱智勋决心挖出幕后金刚于的关键动力。

#河善吕珍九已成为真正的光海了，很微妙的连左相、大妃都知道了，最后因算计全都默认。这场腥风血雨的宫斗越来越精彩了。

#真觉耀眼里的每一个演员演技都很赞。金会子女士很多细腻的神情像COPY了韩志旼，连走路姿态都像。南柱赫眼神开始有戏了，孙浩俊也入木三分。

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