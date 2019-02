《触及真心》今晚第五集:李栋旭将与刘寅娜来场浪漫的「野餐约会」~! 高准熹与YG专属合约到期,不再续约!已收到多家经纪公司的邀请,正在慎重考虑中! 「时尚大帝Karl Lagerfeld陨落!」原来他和这么多韩国明星合影过,不过最爱的一定是他! 《耀眼》搞笑担当孙浩俊「毁形象」到担忧今后演戏生涯,剧组安慰「说不定会接拉面CF」XD SJ成员一直写错演唱会名字,出现了各种版本!担任舞台导演的银赫被逼疯 XD 《触及真心》李栋旭的完美权律师侧拍照,到底要吃什么才能长得那么俊美? 《耀眼》韩志旼X南柱赫最新画报CP感十足,毫无年龄差的违和感啊~! Jus2 最新预告照朦胧性感 完整 MV 将提前一天释出! Wanna One 出身各个是票房保证!河成云见面会门票火速售罄 [有片]朴宝剑再席卷泰国 3/20推出日文单曲「Bloomin’」抢先听!! 「老师,我可以! 」金瑞亨最新写真公开,完美诠释帅气优雅 黄旼炫只身拍摄新 MV?Pledis:「是 NU‘EST 全员新专辑的一环」 晋升爸爸的朴轸永恶补育儿常识,被婴儿迷得魂不守舍!网友:《超回》快安排下~ 都是仙女颜值的Sulli和BLACKPINK JISOO撞「腰」了!XD 朴宝英&安孝燮这部高颜值甜剧《Abyss》一定要追啊!美女变丑女&丑男变美男:剧情超特别 「宠妹狂魔」iKON B.I陪小15岁的妹妹玩儿童游戏! HARU惊喜现身EPIK HIGH网路直播! 大秀母语级流畅英文 [专访]《证人》郑雨盛口中所谓的“好人”是?(下) 《太后》、《鬼怪》李应福导演将执导tvN新剧《甜蜜之家》!改编自网漫,「丧帅」男主角适合谁来演呢? BTS防弹少年团日巡甫落幕 新巡演《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》又将登场! (G)I-DLE 释出两支预告片 立体描绘〈I Made〉的丰富性! 31冰淇淋最强联名:开学让你一秒成为Insider! BLACKPINK在美国出道被批「欠缺实力」?! 朴芝润「犯花痴」:「朴宝剑、姜丹尼尔像亲儿子一样可爱」老公:「你儿子现在5岁」

朴宝剑的2019亚洲巡回见面会〈Good Day : May your everyday be a good day〉上星期2/16巡回到泰国站。当天约4000多名粉丝到场,见面会上朴宝剑跟大家谈再次见到泰国粉丝的心情、回答粉丝们所好奇的事情。4月6号也将来到台湾。





朴宝剑最新的电视剧作品《男朋友》也风光下档,在泰国见面会上他也与粉丝互动重现剧中桥段,朴宝剑更以吸睛的舞台魅力跟温柔的嗓音吸引了粉丝们的心,当然也还跳动感的舞蹈将气氛炒到最高点,并且自弹自唱演唱泰国歌曲,获得粉丝们的好评。没想到连泰文也难不倒!见面会结束后朴宝剑还特别一一与每位粉丝打招呼欢送每位粉丝离开,让粉丝大呼感动不已。紧接著巡回将於3/9新加坡、3/16香港、3/23雅加达、3/30吉隆坡、4/6则将在台北南港展览馆举办。





曾在戏剧《云画的月光》献出首唱OST「我的人」的朴宝剑,之后也曾经配合广告商推出单曲「去看星星吧」,歌声纯净悦耳好评不断。前阵子接受韩媒访问的朴宝剑害羞表示,虽然自己的歌唱实力还没有很好,不过当在网路上搜寻自己的名字时,竟然发现有了自己的单曲,感觉相当神奇。朴宝剑也表示从小时候到现在,一直很希望有机会一定要发一张属於自己的专辑,这是他一直以来都想要做的事。而这个梦想也即将再往前迈进一步,3月20日朴宝剑即将正式以歌手身分发行日文单曲「Bloomin’」,日前先曝光了90秒的新单曲Teaser,轻快曲风、温柔干净的嗓音,相当有春天的气息。





台北站讯息:

2019 Park Bo Gum Asia Tour in Taipei

〈Good Day : May your everyday be a good day〉

时间:2019/4/6〈六〉17:00进场,18:00开始

地点:南港展览馆

票价:5800/4800/3800/2800

售票时间:2019/2/16〈六〉上午11:00

售票系统:KKTIX及全台全家便利商店

主办:Blossom Entertainment、HS E&C、乐福文化

台湾站主办:大国文化、太阳娱乐、英皇娱乐、一综文化、JUST LIVE就是现场

购票福利:

• 一对一 High Touch (全区)

• 记者会粉丝专属区域 (全区抽选共150个名额)

• 签名海报 (全区抽选共50个名额)

说明:记者会粉丝专属区域及签名海报抽选办法,将会日后择期公告於「乐福LoveLive」FB、「大国文化」FB及售票网页上。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻