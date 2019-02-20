[有片]朴宝剑再席卷泰国 3/20推出日文单曲「Bloomin’」抢先听!!

朴宝剑的2019亚洲巡回见面会〈Good Day : May your everyday be a good day〉上星期2/16巡回到泰国站。当天约4000多名粉丝到场，见面会上朴宝剑跟大家谈再次见到泰国粉丝的心情、回答粉丝们所好奇的事情。4月6号也将来到台湾。
朴宝剑最新的电视剧作品《男朋友》也风光下档，在泰国见面会上他也与粉丝互动重现剧中桥段，朴宝剑更以吸睛的舞台魅力跟温柔的嗓音吸引了粉丝们的心，当然也还跳动感的舞蹈将气氛炒到最高点，并且自弹自唱演唱泰国歌曲，获得粉丝们的好评。没想到连泰文也难不倒！见面会结束后朴宝剑还特别一一与每位粉丝打招呼欢送每位粉丝离开，让粉丝大呼感动不已。紧接著巡回将於3/9新加坡、3/16香港、3/23雅加达、3/30吉隆坡、4/6则将在台北南港展览馆举办。
曾在戏剧《云画的月光》献出首唱OST「我的人」的朴宝剑，之后也曾经配合广告商推出单曲「去看星星吧」，歌声纯净悦耳好评不断。前阵子接受韩媒访问的朴宝剑害羞表示，虽然自己的歌唱实力还没有很好，不过当在网路上搜寻自己的名字时，竟然发现有了自己的单曲，感觉相当神奇。朴宝剑也表示从小时候到现在，一直很希望有机会一定要发一张属於自己的专辑，这是他一直以来都想要做的事。而这个梦想也即将再往前迈进一步，3月20日朴宝剑即将正式以歌手身分发行日文单曲「Bloomin’」，日前先曝光了90秒的新单曲Teaser，轻快曲风、温柔干净的嗓音，相当有春天的气息。
台北站讯息：
2019 Park Bo Gum Asia Tour in Taipei
〈Good Day : May your everyday be a good day〉
时间：2019/4/6〈六〉17:00进场，18:00开始
地点：南港展览馆
票价：5800/4800/3800/2800
售票时间：2019/2/16〈六〉上午11:00
售票系统：KKTIX及全台全家便利商店
主办：Blossom Entertainment、HS E&C、乐福文化
台湾站主办：大国文化、太阳娱乐、英皇娱乐、一综文化、JUST LIVE就是现场
购票福利：
• 一对一 High Touch (全区)
• 记者会粉丝专属区域 (全区抽选共150个名额)
• 签名海报 (全区抽选共50个名额)
说明：记者会粉丝专属区域及签名海报抽选办法，将会日后择期公告於「乐福LoveLive」FB、「大国文化」FB及售票网页上。
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