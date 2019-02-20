「老师，我可以！ 」金瑞亨最新写真公开，完美诠释帅气优雅
画报 2019年2月20日 星期三11:00 Sani
金瑞亨这组照片真的美爆了！ 集霸气、温柔与优雅气质於一身，她是怎么做到的啊~~~
在话题级电视剧《SKY Castle》中饰演金珠英老师而人气飙升的金瑞亨，近日赴日本冲绳石垣市为《Marie Claire》3月号杂志拍摄了了一组写真，真的很有感觉！
格纹长外套搭配休闲感的跑步鞋、条纹衬衫叠穿搭配时尚感的金属链条腰包，完美衬托出她优雅大气的特色：
采访中，金瑞亨说：「作为演员要一直得到承认才能生存，所以10年来一直在努力表演。 过去10年中，我用同样的真心对待每一个角色，因为演过她们才能演好现在的金珠英。 过往的角色都体现在了金珠英身上，她们的肢体语言和行动、态度等等，都给了我丰富的帮助。 」
之前金瑞亨曾坦言在《妻子的诱惑》里演过反派后长达2年无戏可拍，幸好现在遇到了第二个人生之作，看到她在 《SKY Castle》里的表演，相信大家都会觉得：之前的辛苦都没有白费！ 期待金瑞亨的下一部作品啊~
（图源：Marie Claire）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论