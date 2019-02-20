晋升爸爸的朴轸永恶补育儿常识，被婴儿迷得魂不守舍！网友：《超回》快安排下~
综艺 2019年2月20日 星期三10:22 ZJM
朴轸永这个菜鸟爸爸超搞笑的~
在Mnet《超级实习生》第4集中，JYP实习生们就「给朴轸永设计一天的行程」的课题，给朴轸永安排了育儿课程。 拍摄当时是准爸爸的朴轸永，学习隔著肚皮给胎儿按摩、分娩时的呼吸法、冲奶粉、给婴儿喂奶洗澡等等。 随著1月女儿出生，现在已经成为爸爸了。
实习生们为了这个课程，涉外邀请了育儿讲师和亲戚家的婴儿。 朴轸永看到婴儿两眼发光，并且婴儿刚开始一和朴轸永四眼对视时，就失声痛哭，节目效果超级爆笑。
朴轸永一开始以为冲奶粉像冲咖啡一样，想大力摇晃奶瓶，被讲师制止。 才知道原来正确方法是左右慢慢搓转奶瓶，使得减少气泡的产生，以免婴儿喝入空气。
朴轸永看到婴儿一边犯困一边疯狂喝奶的样子，觉得超级可爱，笑得合不拢嘴。
摸著这个小皇帝的肚皮，感叹肌肤的触感，「eng」地哼叫了一下。
朴轸永作为爸爸，还是菜鸟级别，笨拙的模样呈现出来非常具有喜感，而这点也是经纪人认可实习生提出的这个idea的原因。
图：Mnet
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻