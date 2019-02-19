宣美4月袭港举行首个世巡 热抢300个击掌名额！

万众期待，神秘歌舞女皇宣美即将袭港，於4月13日假九龙湾国际展贸中心-汇星举行的《2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR 'WARNING' - HONG KONG》，届时除了大唱十多首大热作品，更会与300名粉丝进行一对一击掌。
过去为Wonder Girls一员的宣美，2013年以个人名义出道，推出的歌曲《24小时也不够》、《Full Moon》均获得高度回响。前年宣美宣布约满离开Wonder Girls作单飞发展，事业更是大红大紫，先后推出的两首单曲《Gashina》、《Heroine》在YouTube最高录得近9000万点击次数，《Gashina》更在短短的宣传期间获得五座音乐放送冠军奖杯，不只风靡网民，连一众韩星都争相翻跳「手枪舞」。
去年9月，宣美发行迷你专辑《WARNING》，主打曲《Siren》通杀韩国各大音源榜，达成PERFECT KILL，更成为五台冠军歌，再度掀起模仿热潮，成绩彪炳。歌精舞劲、110cm的大长腿再加上宣美神秘怪诞又不失性感的魅力，在kpop界别树一格，也令今年26岁的她成为万人迷，去年11月举行的颁奖礼《亚洲明星盛典》（《Asia Artist Award》，简称AAA）上，就有饭拍片传出，指《与神同行》男星河正宇和朱智勋公然问宣美攞电话，虽然实为乌龙一则，但事后河正宇大方直认是对方粉丝，可见宣美魅力没法挡！
《2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR 'WARNING' - HONG KONG》
日期：4月13日
时间：晚上8时正
地点：九龙湾国际展贸中心-汇星
售票方式：2月19日早上10时起快达票公开发售
票价：$1180（300个击掌名额）/ $880/ $680
网上购票：www.hkticketing.com
购票热线：+852 31 288 288（每日10:00AM至8:00PM）
主办：UNUSUAL PRODUCTION、AMG
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