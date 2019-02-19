催婚多年不见效果！金勇健：已经放弃河正宇的婚姻了，估计我都结的比他早
明星 2019年2月19日 星期二10:58 Rui
大龄人士最怕什么？ 一定是家长催婚啦，这一点就连大明星河正宇都没能逃过。
河正宇，韩国影坛最具实力的男演员之一演技已经不是教科书级别，而是炉火纯青，天生百搭，演谁像谁。 高产的他挑剧本也极有眼光，烂片率极低。
事业成功的河正宇，感情方面也备受关注。 除了唯一承认过的模特女友具恩爱以外，鲜少有绯闻爆出。 已经是大龄人士的河正宇自然让老爹金勇健很著急，时常催促著儿子结婚，在老父亲看来不结婚的儿子根本就是「熊孩子」啊！
最近金勇健就出席了新综艺《今天也学习》的发布会，主持人就称：「最近有不少年轻女星会在金勇健老师相关的新闻下方留言，称您为’公公’，这事儿您知道吗？ 」 金勇健透露知道此事，不过他接著说：「我已经放弃我儿子的婚事了，最近见面都不提结婚的话题，我有次开玩笑说我估计都比他早结婚。 」
其实河正宇也有考虑过结婚，在影片《PMC》的宣传会上他就层表示想在45岁之前结婚，还要生好多个孩子，期待将来有一天能够乘坐12人座的商旅车旅行。
「图：NATE」
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