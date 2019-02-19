Beezino 迅速敲定退伍回归舞台 与 E Sens 领衔出演《Hiphopplaya Festival 2019》！
KPOP 2019年2月19日 星期二11:19 施乃琪
结束了将近两年的兵役，饶舌歌手 Beenzino 一退伍立刻宣布接下来的行程，4 月时就能看见他重返舞台啦！
《Hiphopplaya Festival 2019》主办单位最近释出了第一波演出阵容，甫於 17 日退伍的Beenzino 就排在第一个位置。
主办单位透露：「刚结束军旅生活的 Beenzino 选择《Hiphopplaya Festival 2019》作为退伍后的回归舞台，即将和 E Sens 一起担任活动第二天的主角，我们非常期待这两位韩国代表性音乐人的表演！」
其实在 Beeenzino 入伍前的告别演唱会上，E Sens 就曾现身担任特别来宾，两人一起唱的 “Winter’s Block” 让许多歌迷至今难忘，一退伍就再度携手的消息自然备受瞩目。
《Hiphopplaya Festival 2019》将於 4 月 27、28 两日在兰芝汉江公园登场，嘻哈乐迷们不妨在美好的春季去现场玩个痛快吧！
（照片与影片来源：Masterplan Production、Minakimm、@realisshoman）
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