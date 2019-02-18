好久没看到《Running Man》经典的李光洙vs生鸡蛋啦！大家怀念吗？

好久没看到《Running Man》经典的李光洙vs生鸡蛋啦！大家怀念吗？

综艺   2019年2月18日   星期一09:55   MiJimin   3

「一日臭手，终生臭手！」综艺之神始终没抛弃李光洙啊…。

SBS综艺节目《Running Man》（2月17日播出ep.439）本周是成员内战，分成两小队进行对决，一边品尝美食～一边想办法引爆对方的炸弹即可获胜。

在决定哪一队可以先出发的小游戏中，节目组端出了久违的鸡蛋福不福，30颗鸡蛋中，仅混著一个生鸡蛋，此时，李光洙则开始感到不安了起来，毕竟…他可是曾被综艺之神眷顾的艺能新星。

李光洙忐忑的拿起一颗，结果！！！居然是熟鸡蛋啊～！真是太幸运了～！

虽然他的队友都劝他只要拿一颗砸头就好，而每人最多可以试３颗，在敌对的劝说下，光洙忍不住拿起第二颗…

……结果就中了！！！XDDDDDDDD 全场大爆笑～！

HAHA惊讶地说：「这是真的吗？不可能啊～！所以别人才说我们是串通好的啊～！太不可思议了。」现场超吃惊啊…！

小编只能说…不管看几次都觉得爆笑又不可思议啊～！XDDDD

（图自：SBS Running Man）

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