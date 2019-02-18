【女团个人品牌评价】Jennie 成功卫冕　ITZY 一出道就有三人打入前十名！

随著新团出道，女团成员的个人品牌评价版图出现了不小的变动，一起来看看 2 月的前十名得主吧！
韩国企业评价研究所於 2019 年 1 月 15 日起至 2019 年 2 月 16 日间，针对 455 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 99,426,222 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在昨天（17 日）公布了 2 月份的女团成员个人品牌评价。
继 1 月份后，本月 BLACKPINK 的 Jennie 再度拿下冠军，与她有关的连结中最常出现「灵巧可爱」、「性感」和「出演」，而三大关键字则是 “SOLO”、「美国」和「谣言」。
以些微差距位居第二的是 GFRIEND 的队长 Sowon，这次她配合久违的正规专辑〈TIme for Us〉染上一头梦幻优雅的雾面金长发，刷新美貌境界的新造型让她只要现身就能掀起话题。
第三名则由 TWICE 的娜琏夺得，特别值得注意的是，她是队内唯一打入前 15 名的成员（Sana 和子瑜分别位於第 19、20 名）。
除了上述三人外，BLACKPINK 的 Jisoo、GFRIEND 的 SinB、MOMOLAND 的 Daisy、ITZY 的 Lia、Yuna 和艺智以及 GFRIEND 的 Umji 也都在前十名之内。
（照片与影片来源：YG Entertainment、Source Music、JYP Entertainment）
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