经纪人手上纹「你妈」！ 欢迎来到吴赫的魔性刺青世界
明星 2019年2月17日 星期日12:50 Sani
看过吴赫的刺青「作品」后只能说真的是独树一帜！ 他为自己刺青帐号起的名字也是定位相当精准呢XD
韩国知名乐队HYUKOH主唱吴赫是出名的超爱刺青，身上的刺青不下60处，除了保罗麦卡尼头像、青龙白虎、乐队名字等「常规」图案，还有熊猫、祝福手指、中文「福」字、浴缸等等，甚至啤酒烤串，以及一大堆圈圈点点含义不明的图形：
后来更干脆学会了刺青手艺，积极帮身边朋友刺，并为此专门开设了一个帐号展示「作品」，ID就叫做「ruinyourlife4ever」，永远毁掉你的生活，救命XD
细看吴赫的作品也确实与众不同，比如给经纪人刺的「你妈」：
在摄影师友人手掌刺的韩文「孝道」：
每一个都充满了随意、不羁的个性：
最近吴赫还给自己刺了一条线，恩...... 真的是想像空间非常大的作品啊XD
不过吴赫当然也有正经作品，之前在窦靖童两只手臂上刺了2只蚂蚁，惟妙惟肖；窦靖童也回赠一个「罪」字在他腿上，真是十分独特的礼物留念呢：
（图源：IG@ryu_button、ruinyourlife4ever，HYUKOH FB等）
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