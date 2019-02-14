IU遵守约定出席Uaena的毕业典礼！为师生送上披风、花束、巧克力、精华液，更为Uaena送上特礼！

IU遵守约定出席Uaena的毕业典礼！为师生送上披风、花束、巧克力、精华液，更为Uaena送上特礼！

明星   2019年2月14日   星期四13:30   ZJM   20

实力宠粉的IU！

今日（2月14日），IU远赴位於全罗北道的金堤女子高中，出席了该校的毕业典礼。 IU出席是因为该校的1位高中生Uaena在十周年FM上，请求IU出席她们学校的毕业典礼。 所以IU今日来给她实现愿望了。

IU为全校毕业生准备了毕业礼物：「叫做香雪兰的花，花语是为你的启程应援。 」为了这位Uaena，IU还准备了特别的礼物：「因为是她邀请我的，所以特别地准备了花束。 还问了身边年轻朋友毕业礼物送什麽好，说是香水。 所以选了我个人非常喜欢的身体乳和香水。 」

随后IU准备离场，学生们呼喊安可。 IU就说：「我自己来的，没来得及带伴舞来，可以再唱1首吗？ 」学生们当然求之不得。 IU：「穿成这样跳《BBIBBI》，会不会很奇怪？ 」学生们：「不会！ 」

如此整个过程是演唱了《你的意义》+谈话+《BBIBBI》，IU还可爱地忘词了↓

图：KLM_BBH、e_dan99、YouTube 이대호、iulove1220

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