安在旭酒驾被冻结驾照！ 前一晚喝酒次日上午被检出
明星 2019年2月11日 星期一11:12 Sani
也许本人也没想到睡一晚之后第二天还会被查出来，真的很令人感到惋惜T^T
今日据警方透露，安在旭在从全州开往首尔的路上被检出酒驾，血液酒精浓度达到了冻结驾照的水准。
原来，安在旭昨日晚结束在地方城市的日程后，於酒店附近的餐厅和同事们一起饮酒，回到酒店后未能进行充分的休息，就在今日上午开车返回首尔，结果被冻结驾照。
安在旭所属社表示：「安在旭和公司都痛感责任，毫无辩解余地。 造成了绝对不能引起的争议，感到无比羞愧。 」
安在旭1994年通过MBC第23届公开招聘出道，出演过很多经典作品，如《星梦奇缘》、《向日葵》、《再见我的爱》、《五个孩子》等等，还出演了不少音乐剧和综艺节目，萤幕形象一直十分正面。
韩国因为酒驾问题多年来无法得到有效控制，去年底开始实施强化酒驾罚则的「尹昌镐法」，近一个月来酒驾件数和吊销驾照件数均比去年大幅度下降，在这时爆出酒驾事件真的让人感到十分遗憾。
（图源：KSD韩星网，网路）
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