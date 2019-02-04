少女时代成员听到Tiffany新歌后哭了！ 秀英&徐玄&润娥：「为你自豪」 Monsta X 延续〈Are You There?〉未竟的故事 最新概念影片出炉！ 想得到【BT21 x STAGE】行李箱或贴纸组吗？现在KSD送给大家啦～ 苏志燮请《陶斯》TEAM吃大餐！姜其永表示：什么都做了…就是没有「鼻鼻」 粉丝「四刷」《飙风特警队》而且还要再去看！孔晓振SNS回覆：别再看了… 【KSD新春送好礼】你们想要他们的亲笔签名吗？

台湾潮牌 STAGE 与 BTS防弹少年团自创角色 BT21 联名合作大热卖，当中大家最喜欢【BT21 x STAGE】联名的哪一款呢？最近更推出【BT21 x STAGE】行李箱，你们是不是又沦陷呢？

现在送出:

- BT21 x STAGE行李箱：1个（得奖者１名）

- BT21 x STAGE贴纸组(一份里面有8张)：20份（得奖者２０名）



活动日期：即日起至２月１４日

公布日期：２月１５日下午２时或之前

（会在此页面公布！）

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１位，送出行李箱；亦会选出写得不错的２０位，送出贴纸组（每位１张）～快来参加吧！😉

【KSD用户专属折价券】

除了以上的活动，现在在STAGE 线上官网输入折价券序号：ABZBCJEE，即可领取200元折价券，快点去买你们的心头好吧～

注意：

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利

特别鸣谢：STAGE

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻