想得到【BT21 x STAGE】行李箱或贴纸组吗？现在KSD送给大家啦～

台湾潮牌 STAGE 与 BTS防弹少年团自创角色 BT21 联名合作大热卖，当中大家最喜欢【BT21 x STAGE】联名的哪一款呢？最近更推出【BT21 x STAGE】行李箱，你们是不是又沦陷呢？
现在送出:
- BT21 x STAGE行李箱：1个（得奖者１名）
- BT21 x STAGE贴纸组(一份里面有8张)：20份（得奖者２０名）
活动日期：即日起至２月１４日
公布日期：２月１５日下午２时或之前
（会在此页面公布！）
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
1) 请按此分享此活动页面
2) 烦请按这填写参加表格
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１位，送出行李箱；亦会选出写得不错的２０位，送出贴纸组（每位１张）～快来参加吧！😉
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注意：
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
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特别鸣谢：STAGE
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