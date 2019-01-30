【年前最大彩蛋！ BT21行李箱 限量登场】你抵挡得住宇宙明星们的魅力吗？

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潮牌 STAGE 与防弹少年团自创角色 BT21 联名合作大热卖后，又推出一波新彩蛋啦！！！糟糕又要沦陷了～！XD

潮牌 STAGE 於今年初推出了与 BT21 联名商品后，不仅叫好叫座、更是推出一波波彩蛋，让人心痒痒啊...，BT21 的魅力完全不容小觑！这一次，STAGE 将於1月31日推出「BT21 行李箱满额赠」！算是目前《市面唯一 BT21 官方授权行李箱》，可爱程度破表，就连原本不是 BT21 粉的，都要被收服啦！

▼影片：



再加上与潮牌联乘，完全就是欠收藏、怎么样都一定要抢到一个啊！近期行李箱热潮一波波不退烧，加上 STAGE 每每推出行李箱就抢购一空，完全不让人有犹豫的空间，这次的联名绝对又将引爆话题！绝对要锁定品牌官方粉专的消息！

▼行李箱资讯：



除了行李箱外，1/31当日还有全新 BT21 联名系列同步发表—「霓虹系列」，尾牙领到的红包哪里花？直接先到 STAGE 扫一波！

▼霓虹系列介绍：



BT21 角色化身萤光霓虹灯，搭配 STAGE 出品 - 细致的喷印效果，质感满分！



【哪里买？】

除了STAGE 线上官网有贩售之外，北中南实体店面也有喔！过年出游经过，别忘了去把宇宙明星带回家！



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