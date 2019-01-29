BTS防弹少年团Jimin去看Wanna One演唱会 与河成云友情不一般！
明星 2019年1月29日 星期二10:45 Sani
近日Wanna One举办「解散演唱会」《Therefore》，不少明星来到现场打气，想不到和河成云有「意外联结」的Jimin也低调地来了！
最近网上有人PO出在Wanna One演唱会现场拍到Jimin的帖子，还分享了当时拍到的照片，虽然模糊但仍能看得出Jimin一脸笑容看起来好开心：
事实上，Jimin和河成云的友情早已不是一两天，他们和SHINee泰民、EXO KAI、Hotspot另一位成员Timoteo以及一位圈外朋友，因为特地订制了同一件外套（padding），在粉丝中间被叫做「 友情Paddings」：
河成云参加《Produce 101》第二季的时候，Jimin还在BTS官方推特上为他宣传和加油！
几个人多次被粉丝拍到聚在一起说笑的瞬间：
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包括在MAMA颁奖礼上一起看防弹少年团《DNA》的舞台：
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这次又加上了看Wanna One演唱会，不知成云什么时候会把当时的合照放出来呀？
（图源：网路，BTS Twitter）
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