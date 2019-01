神话Eric:「抢票有什么了不起的」结果打脸:「再也不敢小看抢票了」XD 《Sky Castle》第19集实时收视率超过30%!平均收视率23.2% 下周五播出大结局 居然有「同款」! 风靡亚洲的「韩系」妆发,竟跟20年前的港台明星一模一样 新团 ATEEZ 庆祝 MV 点阅数破 500 万 公开〈Say My Name〉舞蹈练习片! 为朴志训的 2019 年加油 粉丝以其名义为动保团体捐款! 罗䁐锡PD的2019年综艺版图揭晓!4档综艺都超期待的^^ 韩国限塑令:米吸管取代塑胶吸管! 真正的实力者不需要大公司垫背! 小公司出身的大明星TOP 5 韩国Kpop演唱会专属场地:2024年韩国第一座专属表演场座将於在仓洞落成! 韩国OST女王组合DAVICHI 独厚台湾2019唯一海外演唱会 《Sky Castle》「金珠英」当年帅翻坎城!短发+腹肌Man爆了的金瑞亨♥ 也太巧! SF9姜澯熙2次出演「神剧」,角色命运竟如出一辙?! 迷妹必踩大邱景点(下) - Oh My Venus、金秘书、INFINITE、BTS粉丝必去咖啡厅 93年是什么神奇的年份?!那年出生的男演员都颜值爆表演技炸裂~ 时隔 4 个月⋯⋯BLACKPINK〈As If It's Your Last〉跻身五亿 MV 之列! 泡面你吃对了吗?韩式神奇6种吃法:让人好想尝试啊! [图多] SUPER JUNIOR连台湾的OO大小改变都发现了!狂喊老婆不下台 We going Ko Ko Bop~EXO 第三支破两亿 MV 出炉啦! 少女时代Yuri致敬张国荣拍《俞利正传》!2月9日澳门见面会加送亲笔签名海报

