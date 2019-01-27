We going Ko Ko Bop~EXO 第三支破两亿 MV 出炉啦！

EXO 多年来累积的成绩无论在实体销量、音源表现或获奖纪录上都无须赘述，当然也不能忘记他们总是充满惊喜的 MV！恭喜他们获得第三支观看次数破两亿的 MV 罗～
在25 日下午两点左右，EXO 发布在官方 YouTube 频道上的 “Ko Ko Bop” MV 观看次数正式突破两亿大关，成为继续 “Monster” 和 “Call Me Baby” 后第三支破两亿的作品。
“Ko Ko Bop” 是 EXO 第四张正规专辑〈THE WAR〉的主打歌，於 2017 年发行时因为全员颠覆性的新造型和独特曲风而在海内外掀起话题，不仅通杀韩国六大音源网站即时榜首、在音乐节目抱回 11 座冠军奖杯，专辑本身也在 41 国的 iTunes 专辑榜拿下第一名。
值得注意的是，相较於发行两周年当天破两亿的 “Monster”，以及历时三年半才破两亿的 “Call Me Baby”，最晚问世的 ”Ko Ko Bop” 在今天刷新了 EXO 历年 MV 最快破两亿的纪录，始终居高不下的人气让人再度惊叹！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究