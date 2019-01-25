《Coffee Friends》预告：一来就给围裙和洗碗手套…继赵在允后第2位「受害者」就是瑜卤允浩！

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郑允浩要被关在「洗碗地狱」里了，他能顺利脱逃吗？（笑）洗碗也充满斗志和热情：「就算是小小的污渍也不会原谅的！」

tvN综艺节目《Coffee Friends》於上周五（18日）播出第3集。为了能够募集更多资金并且捐赠，店长们研发新菜单和饮品项目，客人们更是络绎不绝，把店里挤得满满的。不只是「美男咖啡厅」，更有美味的食物，真的好羡慕可以到现场的客人们啊～

赵在允作为「打工仔」，终於从洗碗间逃离出来，还和小客人进行互动。他把吸管「变不见」后…却好像没有得到想要的反应？因为小客人完全愣在原地了！（大笑）

终於，赵在允可以脱离洗碗间了！将於今晚（25日）播出的第4集中，新的「打工仔」来到「Coffee Friends」，那就是孙浩俊店长的至亲――东方神起瑜卤允浩！

什么都不晓得的允浩，收到亲爱的哥哥的召唤，就来到店里。没想到，迎接他的是围裙和洗碗手套，大伙们还说：「得出去看看了，因为这是最后一次」、「客人们有可能不晓得你来过这里」。但是，他可是允浩啊！就算是一个人洗碗，也要用百分之百的热情去完成。他下定决心，要全部解决，然后逃脱。但是…洗完一个，似乎还有千千万万个。允浩能够「梦想成真」吗～？

（图片、影片来源：tvN《Coffee Friends》）

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