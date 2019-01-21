肤白貌美+大长腿！果然每一个Rapper的女友都是这样的......他们用实际行动验证嘻哈界「真言」

《Show Me The Money》可以说是造星最成功的节目之一，也因为这档节目Rapper这个群体被民众所熟悉，获得了不小的人气，因此有不少Rapper攀上了人生的巅峰，赚钱赚到手软不说，还邂逅了貌美如花的女友， 实在让人羡慕。
正因为不少当红的Rapper的女友或老婆美貌不输女艺人，才在嘻哈圈流行出了这么一句话：玩嘻哈就能遇到漂亮女人！ 接下来小编要介绍的这几位Rapper，就用实际行动证明了这句话。
GAEKO的老婆金秀美有著甜美的外表，难以想像纤瘦的她竟然和GAEKO生了两个孩子。 老公会挣钱也就算了，金秀美还自己当起了老板，经营化妆品事业，在美妆界享有不小的名气。
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Beenzino与女友於2015年5月公开恋爱，女友Stephanie是一名德国模特，姣好的身材以及女神般的外貌，无论从什么方面两人看起来都十分般配。 自公开恋爱以来，两人频频在INS上秀恩爱，撒的一手好狗粮~
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为爱瘦身的典型！ Swings为了小9岁的模特女友林宝拉5个月减肥22kg，可以说女友就是Swings最大的动力。 据他本人透露，能够交往成功全靠自己的坚持不懈，历经4次告白才成功。
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《Show Me The Money777》里最大的一匹黑马就是Kid Milli。 我们都知道rapper们的女友都是仙女级别的，但是Kid Milli的女友崔素润是真的仙女！ 魔鬼身材天使面庞~
「图：NATE」
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