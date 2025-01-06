【韩网热门】《鱿鱼游戏2》黄东赫：「萨诺斯」考虑过这位Rapper！网友：还不如他演呢

《鱿鱼游戏2》上线后虽然被不少观众吐槽「剧情不如前作」，但人气仍如同上一季一样热气席卷全球，所有演员的演技都获得了好评，唯独扮演「萨诺斯」的T.O.P（崔胜铉）被批评得体无完肤。

「萨诺斯」是一个仗势欺人的饶舌歌手，行为难以捉摸又反覆无常，曾在知名RAP比赛中获得亚军而出名，因误信李名器而投资失败，损失惨重之下参加游戏。 最近导演黄东赫透露：「原本是通过试镜选角的，虽然想挑选一些年轻演员，但没有找到合适的人选。 当时也考虑过Swings，但担心他的演技可能无法胜任。 演员名单里也有崔胜铉（T.O.P）的名字，不过他已经很久没有活动了，加上之前的大麻事件，我也了解这些情况。 甚至觉得，由於角色和他本人的经历有些相似，他可能会认为是在嘲讽自己，所以觉得他肯定不会接这个角色。 当时只是抱著试探的心态问他是否愿意参加试镜，过了很长时间才收到回覆。 他表示愿意尝试，在我面前进行了剧本朗读，我看到了他的潜力。」

韩国网友评论：

1. 说不定SWINGS演技更好

2. 比T.O.P更有萨诺斯的感觉

3. 这种虚张声势的角色，SWINGS应该更有感觉

4. 为什么不选他呢？

5. 还不如选SWINGS呢，每次看到T.O.P出来都会生气

6. 老实说这两个人都不怎么样

7. 这个角色没必要一定要选现实生活中会RPA的人啊，候选人群太狭窄了，因为本身是RAPPER被选上的T.O.P，其实RAP也很肉麻

8. 啊，都没让SWINGS来试镜就放弃了？

9. 好奇SWINGS演技的韩国人一定都会去看的， 但是导演都没让SWINGS来试镜，为什么现在要提及呢？

10. 若是SWINGS来演的话，应该会演出那种挑衅的感觉

11. SWINGS说不定更搞笑

12. 我本来认为T.O.P还蛮适合的，但是为什么导演总是说一些让人有其他想法的话呢

13. SWINGS RAP实力更好吧？ 演技说不定也不比T.O.P差

14. 我以为是SWINGS想演呢，只是导演认为而已啊

15. 我看了片段，T.O.P演技真的不行

16. 萨诺斯的角色是演技问题吗？？ 感觉是台词状态更差

17. 非常好奇试镜候选人有哪些

18. 老实说比起T.O.P的争议，他的演技更烂，完全无法让人入戏

19. 哈哈哈哈，SWINGS的话，感觉更新颖，观众会更喜欢吧

20. 让嗑药的人来演嗑药的角色，感觉是在洗白，更让人讨厌了

21. 比嗑药的人好很多，而且RAP实力也好，从外形上看也更适合萨诺斯

22. 即使让SWINGS来演，感觉他也会拒绝这种嗑药的角色

23. 导演，你别再接受采访了

24. 如果是SWINGS演的话，我真的会去看，而且导演太失礼了

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