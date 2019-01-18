既意外又期待！Mad Clown 与创作才女 Stella Jang 今发行合作曲
KPOP 2019年1月18日 星期五08:27 施乃琪
没想过 Mad Clown 与最近唱过许多 OST 的 Stella Jang 居然会合作，但最近在节目上对唱的两人间意外展现了不容小觑的化学效应！
Mad Clown 和 Stella Jang 将在今天（18 日）傍晚六点（韩国时间）发行合作的单曲 “No Question”，最近两人也陆续公开概念照，戏剧化的表情既可爱又让人好奇背后藏著什么故事。
“No Question” 描写情侣饱受交往倦怠期所苦的心情，并以疾病来比拟两人已经对彼此不再感到好奇的状态。Mad Clown 过去和昭宥、Mad Soul Child 的 Jinsil⋯⋯等女歌手合作都会坦率地揭开感情里令人不忍又真实的一面，这次遇上创意十足的 Stella Jang，更是让人期待他们 “No Question” 这首作品。
正好前几天 Mad Clown 与 Stella Jang 也一起在节目上重新诠释了 “Stupid in Love” 这首歌，听了以后更期待他们在今晚要公开了新歌啦！
（照片与影片来源：1theK、GRANDLINE）
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