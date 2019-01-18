防弹限定漫画《花样年华 Pt.0 SAVE ME》上线，台湾还可抽特制阿米棒

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我们防弹少年团最新周边竟然是漫画，由大黑Big Hit Entertainment与LINE WEBTOON携手合作推出的网路漫画《花样年华 Pt.0 SAVE ME》已在昨日(1/17)上线啦！

由经纪公司Big Hit和知名网路平台LINE WEBTOON携手推出的全新网路漫画《花样年华 Pt.0 SAVE ME》，自1月17日起至4月11日止会在LINE WEBTOON推出期间限定，总共连载16话的专属漫画。





主题是以我最喜欢的《花样年华》中的BU（BTS Universe）为起源，各位看漫画后记得去点开MV回顾一下，就从I need you开始听！

顺便放一下以前官方的这个图真的很美，当了我好一段时间的桌布

《花样年华》系列MV中，BU（BTS Universe）一直是粉丝关注与讨论的焦点，大家总是热烈的在讨论故事里的满满套路。赶快来介绍一下故事背景时间是设定为7位成员分道扬镳的两年后，以JIN（金硕珍）与朋友重新联系为契机，展开这段青春序曲，一段血汗泪交织的年少轻狂故事，将於全16话漫画内容中精彩开演。

另外，台湾版区还有限定欢庆活动，读者於连载期间（即日起至今年4月11日）付费观看《花样年华Pt.0 SAVE ME》抢先看话次，每周抽出一名幸运读者，将有机会获得限定版BU X LINE WEBTOON 特制阿米棒官方手灯，购买越多话次，中奖机会越高！总共有12个幸运阿米可以获得特制阿米棒，详情大家先去看漫画再去看官方活动说明啊！

点这边看 《花样年华 Pt.0 SAVE ME》



资料来源 : LINE WEBTOON

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