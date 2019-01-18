难道，EXO的XIUMIN是CHEN生的吗？！这个脑洞太大了

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难道说，XIUMIN是CHEN生的吗？最近韩网上这个贴子在热传，到底是怎么一回事呢？

照片中，CHEN远远地坐在XIUMIN的身后，XIUMIN正看著镜头，而CHEN的视线一直盯著XIUMIN，脸上还挂著「慈父笑容」，有种「快看，我家小子长得真帅」的味道。 贴出照片的网民调侃说：「我妈都不这样看我。 」



在EXO中，CHEN和XIUMIN的关系可以说是最好的，既是队友又是好兄弟。 对於自己和CHEN之间的关系，XIUMIN曾在某档节目中说「好比是夫妻」！！ 他们在宿舍里，住一个房间，一起打游戏，一起买咖啡，一起看电视，就像夫妻一样，家里能做的事，好想都一起做了。



某场粉丝签名会上，有粉丝问XIUMIN，「迄今为止听到的外号（外号）中最喜欢哪个？ 」XIUMIN苦恼了很久之后回答说是：「CHENXIU」，哈哈哈哈，这是他和CHEN名字的合体呀。



有场签名会上，说CHEN的睡觉习惯是挖鼻子，就问XIUMIN的习惯是什么。 XIUMIN表示是磨牙，当被问是否见过CHEN睡觉挖鼻子时，XIUMIN不假思索地回答「他不只是睡觉才挖鼻子。 」

CHEN和XIUMIN之间的兄弟情互动根本说不完，欢迎小伙伴们来补充~



希望两人友情长存。

「图：insitiz」

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