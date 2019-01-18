攻气十足！ TWICE高颜值保镖姐姐帅晕女网民，男友力MAX

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仙女团TWICE不管走到哪儿都是焦点，一举一动都会登上热搜的她们最近又一次攻占了热搜榜，只不过这一次主人公并非各位成员，而是她们的保镖姐姐。

近日韩网网疯传为TWICE担任警卫工作的女保镖，一位高挑身材、绑著高马尾、颜值颇高的女保镳帅气登场，在小仙女们需要时给予帮助。 这名女保镖姐姐多次出现在了TWICE成员的身边，为成员们挡住靠近她们的粉丝和媒体~在成员签名时还贴心拿手当背板。



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MOMO差点摔跤，保镖姐姐眼明手快地立马冲上前扶了一把，随后还微笑叮嘱：小心点。



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成员下车时，用手挡住车沿防止她们撞到头，真的是男友力MAX！



这位姐姐的颜值真的不输艺人啊，没有了娇美，却多了干练大气。 难道TWICE选保镖也要看脸的吗？ 小姐姐的照片传出后就被转发上万次，更是有女网友留言称：「我要被掰弯了」、「视线一直被女保镖吸引」等。

「图：theqoo」

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