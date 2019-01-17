恭喜 Apink！携〈%%〉回归后的音乐节目首冠入袋啦
KPOP 2019年1月17日 星期四08:15 施乃琪
Apink 带著特色鲜明的〈%%〉回归将满十天，早就备受好评的她们现在也开始征服音乐节目罗！
昨天（16 日）在 MBC Music 频道播出《Show Champion》中，Apink 以最新主打歌 “%%” 击败 EXO、请夏、WINNER 和宇宙少女，成为 1 月第三周的冠军得主。
虽然 Apink 因为有其他行程在身而无法在直播中领奖，但她们除了录影片向粉丝致谢外，
不久后也在 SNS 上发出认证照并表示：「因为大家给的爱，Apink 在这周的《Show Champion》里成为 Champion Song 的主角罗，%% 的第一个第一！真的非常非常感谢大家，爱你们！」
虽然昨天没机会看见 Apink 的现场表演，幸好有她们最新公开的舞蹈练习影片，还有今晚别错过《M! Countdown》罗！
（照片与影片来源：Plan A Entertainment、MBC Music）
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