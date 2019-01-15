《先热情地打扫吧》宋再临压倒尹钧相，成为News诽闻中的「男男」主角～！
韩剧 2019年1月15日 星期二13:10 MiJimin
【小影片微雷】原来宋再临是攻的那一方啊…（默默喝茶）－ 腐腐der很可以
让大家等了整整三个礼拜的JTBC《先热情地打扫吧》，终於在昨晚播出了第11集，更加令人意外的是，这一次的小彩蛋是关於两位男主角尹钧相和宋再临。
还以为这一集爆出来关於张善洁（尹钧相 饰），和之前相亲过的女主播的绯闻，却没想到最后被更正了报导，由於崔丹尼尔医生（宋再临 饰）频繁出入善洁家，被媒体报导成「男男恋」。
而看到这个报导的张善洁自然是相当崩溃，反过来崔君对於「热恋说」则是欣然接受，还表示：「（我们）还蛮配的嘛…。」
▼看了热恋报导后的两人…：
崔君：「趁这个机会我们…。」
张善洁：「疯子。」
崔君：「我们要不要交往看看呢？」
张善洁：「啊～吓我一跳！你这家伙想被我揍吗？」
崔君：「打我吧。」（有被虐倾向喔…XD）
张善洁：「打死你哦！」
崔君：「让我死吧。」
张善洁：「滚开啊啊啊啊！！！」
听不懂人话的崔君继续进攻…。
亲下去！亲下去！亲下去！
真的快被这两个人笑死了～XDDD，那这一次…男一就是男二的，女主裕贞妹妹就是大家（观众）的罗～！
（图自：JTBC Drama）
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