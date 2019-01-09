李施彦出道10年终於要当男主角了！ 主演漫改片《我杀了妻子》
明星 2019年1月9日 星期三11:10 Sani
恭喜李施彦演员！ 期待他主演电影的上映啊~
韩国影视制作公司Dante Media Lab今日宣布，由同名网路漫画改编的电影《我杀了妻子（아내를 죽였다）》将由李施彦担任主演，讲述一名丈夫失去了前一天晚上的记忆，却被指谋杀了自己的妻子，为此拼命找回记忆的故事。
漫画原著是2010年开始在Daum Webtoon上连载的作品，已经於2011年结束。 漫画以独特而有趣的手法描绘了普通人的日常、家庭的崩溃、人类本性的主体意识，代入感超强，网友评分高达9.4。 现在电影版已经获得韩国内容振兴院的支援，将在2月开机拍摄。
李施彦2009年拍摄电视剧《朋友，我们的传说》出道，但大部分作品里都是客串或演主角身边的角色。 去年他凭藉在《我独自生活》里的出色表现，一举斩获「2018 MBC演艺大赏」的「男子最优秀赏」，电视剧方面也有tvN的《LIVE》、OCN的《Player》等作品， 演技进一步提升，让人很期待这次担任主演的表现啊！
（图源：李施彦IG，BS COMPANY等）
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