李施彥出道10年終於要當男主角了！ 主演漫改片《我殺了妻子》
明星 2019年1月9日 星期三11:10 Sani
恭喜李施彥演員！ 期待他主演電影的上映啊~
韓國影視製作公司Dante Media Lab今日宣佈，由同名網路漫畫改編的電影《我殺了妻子（아내를 죽였다）》將由李施彥擔任主演，講述一名丈夫失去了前一天晚上的記憶，卻被指謀殺了自己的妻子，為此拼命找回記憶的故事。
漫畫原著是2010年開始在Daum Webtoon上連載的作品，已經於2011年結束。 漫畫以獨特而有趣的手法描繪了普通人的日常、家庭的崩潰、人類本性的主體意識，代入感超強，網友評分高達9.4。 現在電影版已經獲得韓國內容振興院的支援，將在2月開機拍攝。
李施彥2009年拍攝電視劇《朋友，我們的傳說》出道，但大部分作品裡都是客串或演主角身邊的角色。 去年他憑藉在《我獨自生活》裡的出色表現，一舉斬獲「2018 MBC演藝大賞」的「男子最優秀賞」，電視劇方面也有tvN的《LIVE》、OCN的《Player》等作品， 演技進一步提升，讓人很期待這次擔任主演的表現啊！
（圖源：李施彥IG，BS COMPANY等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論