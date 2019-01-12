《天空之城》热血观众剖析「韩书珍」结局，原来从一开始就已经埋下了伏笔？

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2018年底收视率逆袭冠军《天空之城》，讲述了一群上流社会的学霸们相互争艳，贵妇妈妈们勾心斗角的黑色幽默，剧情节奏快每集一个爆点和反转，看得小编根本停不下来。

因为观众反响实在太好，剧组决定追拍4集，以20集结束。 金珠英老师和K的秘密、天空之城的妈妈是否会联手合作、慧娜是否真的是姜教授的女儿等等，剧情埋下了太多的伏笔需要一一揭开。 网路上出现不少分析《天空之城》伏笔以及推测主角结局的内容，廉晶雅扮演的韩书珍的推测结局最为引人注目。

韩书珍编造自己出身银行世家，在国外留学，从有一个酒鬼、卖牛下水的爸爸的郭美香一跃成了白富美韩书珍，并施计嫁入医生世家。 她是天空之城贵妇聚会的主心骨，也是野心最大的人。 拼了命的想要让自己的女儿考上好的大学，因为她婆婆对她施压，也只有考上好的大学，她的豪门路才能继续下去。 还剩下最后的几集里不知道韩书珍会迎来怎样的结局，但有热血观众已经从剧中看出了端倪，称她最终会死亡。



该名观众以韩书珍亮相时所拎的Dior的Lady包包举证，Dior这款手袋因英国的戴安娜王妃而闻名，1996年，为了向戴安娜王妃致敬，在她本人的同意下，该手袋以她的名字重新命名，Lady Dior是戴安娜王妃的至爱。 外出或国事访问时，王妃也经常被拍到拎著Lady Dior。



戴安娜王妃生前经常佩戴的手表也是韩书珍的爱用品。



此外，在《天空之城》官方人物介绍中，韩书珍被塑造成「前教授出身，比摩纳哥王妃的格蕾丝・凯利更适合珍珠项炼，优雅有气质，不可侵犯的气势不亚於皇室的王妃」。 为何一名「假扮」白富美的贵妇会被拿来与王妃比较？ 难道仅仅是因为气质吗？



热血观众之所以会推测韩书珍最后的结局是出车祸死亡就是因为无论是摩纳哥王妃还是戴安娜王妃都是因车祸离世，而格蕾丝・凯利出车祸当时是与女儿同乘。 因此在造型上借鉴戴安娜王妃，在人物介绍中与摩纳哥王妃做比计较的韩书珍很有可能在大结局中因车祸去世。

看了这位热血观众的分析推测后，不少网民也纷纷留言表示赞同，称：「韩书珍有很多开车戏份啊」、「我也好奇为什么她几乎每次亮相都背Lady Dior」、「这样一说还真的很有可能」等。

「图：《天空之城》」

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