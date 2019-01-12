韓版《花樣男子》十週年，網友推薦2019版演員新人選 【網友剪輯影片】如果給BTS防彈少年團每人一台DV後拍出來的畫面是… 《皇后的品格》下周將延後一日播出新劇情 1/16改為精彩回顧特別篇 《天空之城》熱血觀眾剖析「韓書珍」結局，原來從一開始就已經埋下了伏筆？ 終於聽到食客心聲！辣火雞麵醬料SOLO出道，仁川機場就能買！ 「一起舀水到全身起疹」朴軫永製作g.o.d出道20周年新歌，想起JYP初創期的艱辛~ 祝最會跳踢踏舞的小郎君EXO D.O.生日快樂

2018年底收視率逆襲冠軍《天空之城》，講述了一群上流社會的學霸們相互爭豔，貴婦媽媽們勾心鬥角的黑色幽默，劇情節奏快每集一個爆點和反轉，看得小編根本停不下來。

因為觀眾反響實在太好，劇組決定追拍4集，以20集結束。 金珠英老師和K的秘密、天空之城的媽媽是否會聯手合作、慧娜是否真的是姜教授的女兒等等，劇情埋下了太多的伏筆需要一一揭開。 網路上出現不少分析《天空之城》伏筆以及推測主角結局的內容，廉晶雅扮演的韓書珍的推測結局最為引人注目。

韓書珍編造自己出身銀行世家，在國外留學，從有一個酒鬼、賣牛下水的爸爸的郭美香一躍成了白富美韓書珍，並施計嫁入醫生世家。 她是天空之城貴婦聚會的主心骨，也是野心最大的人。 拼了命的想要讓自己的女兒考上好的大學，因為她婆婆對她施壓，也只有考上好的大學，她的豪門路才能繼續下去。 還剩下最後的幾集裡不知道韓書珍會迎來怎樣的結局，但有熱血觀眾已經從劇中看出了端倪，稱她最終會死亡。



該名觀眾以韓書珍亮相時所拎的Dior的Lady包包舉證，Dior這款手袋因英國的戴安娜王妃而聞名，1996年，為了向戴安娜王妃致敬，在她本人的同意下，該手袋以她的名字重新命名，Lady Dior是戴安娜王妃的至愛。 外出或國事訪問時，王妃也經常被拍到拎著Lady Dior。



戴安娜王妃生前經常佩戴的手錶也是韓書珍的愛用品。



此外，在《天空之城》官方人物介紹中，韓書珍被塑造成「前教授出身，比摩納哥王妃的格蕾絲·凱利更適合珍珠項鍊，優雅有氣質，不可侵犯的氣勢不亞於皇室的王妃」。 為何一名「假扮」白富美的貴婦會被拿來與王妃比較？ 難道僅僅是因為氣質嗎？



熱血觀眾之所以會推測韓書珍最後的結局是出車禍死亡就是因為無論是摩納哥王妃還是戴安娜王妃都是因車禍離世，而格蕾絲·凱利出車禍當時是與女兒同乘。 因此在造型上借鑒戴安娜王妃，在人物介紹中與摩納哥王妃做比計較的韓書珍很有可能在大結局中因車禍去世。

看了這位熱血觀眾的分析推測後，不少網民也紛紛留言表示讚同，稱：「韓書珍有很多開車戲份啊」、「我也好奇為什麼她幾乎每次亮相都背Lady Dior」、「這樣一說還真的很有可能」等。

「圖：《天空之城》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞