【影评】《劲舞Dancing癫》：以舞蹈诉说历史命运

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韩国导演姜炯彻旧作《阳光姊妹淘》(Sunny)在本港上映时票房和口碑皆不俗，在这部旧作有少许情节触及韩国民主运动时期，不过导演只把它作为两班女子互相争吵打骂的背景，作为一个笑料过场。今次则真正将整个故事搬到真实历史事件之中，以多场细致、精采以及用现代流行音乐配合传统踢躂舞的场面包装韩国历史来制作《劲舞Dancing癫》（台译：《摇摆男孩》）。

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电影以韩战时期为背景，在战事阴霾底下，两韩局势非常紧张，故事地点是双方相邻俘虏营，背后的决策者希望透过一场娱乐表演舒缓局势，当时形势需要人民壁垒分明，正好反衬热爱跳舞其实无分背景、政治取向、种族和想法，正如很多运动和兴趣，根本不应去区别身份。不幸的是在无论身处在战争当中抑或和平之时，这些想法都未必能够达到甚至获得接纳。



导演姜炯彻今次控制整部电影的节奏不错，先运用片头带领观众走进相邻的不同阵营，再带出跳舞表演在故事里的起因，紧接呈现在如斯大环境之下，当权者的政治斗争与人民无力反抗的矛盾，中间再插入数场「舞斗」以及最后众人震撼人心的忘我表演，整个观影过程剧力起伏有叙，而编导特意选用「踢躂舞」亦加强了舞蹈时的声效和节奏感，这方面令人看得热血沸腾，另一方面却在过程中看见众人的命运受到背后决策者的操纵，反映战争剥削小人物追求一点兴趣的空间，令人无奈。



英文电影名称Swing Kids来自戏中表演舞团，这队组合包括不同阵营的人，既有背负朝鲜民族英雄弟弟之名的头号滋事份子、也有被误认为出卖南韩的痴情汉、又有因为战乱失去家人成为经济支柱的年轻女子，还有其貌不扬、深藏不露的中国战俘，而他们的教练更是来自美军的黑人上尉，另外特意在「舞斗」中呈现一些平日恃势凌人的军官，他们内心同样是喜欢跳舞。虽然加起来又像一个「政治正确」的组合，但好看之处正正是他们受到各自的身份、种族和理念所牵扯，例如各人是否遵从各自军方的指示、应否跟随自己喜爱跳舞的志向等不同的人演活各种的背负和忧虑，亦加强故事的悲凉感。



最后也想谈谈主要演员的表现，众人为各场踢躂舞颇下苦功，配合起来充满火花。主演的都敬秀其实2014年才首次拍摄电影，出身自男子团队EXO、有舞蹈底子的他在戏中发挥自如，是次需要他表现夹在政治压力与炽热跳舞梦的内心交战中，亦见其演技渐渐进步。



另一位表现出跳舞功架的是舞蹈团导师Jared Grimes，他的舞步充满力量，加上他演活处处受白人制肘、被打压的黑人军官的无奈。女新人朴惠秀则以大显歌喉一场最为耀目，而吴政世和金珉熩之间的遥距跳舞传情亦是让人难忘的情节。



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