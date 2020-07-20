北韩有这款帅男神？电影电视中最帅北韩人出列！

韩国电影与电视剧中不乏提到敏感南北韩议题的作品，除了北韩的神秘色彩原本就吸引观众以外，时常找来帅气男神演出北韩人角色，更增加作品的可看性，有哪几位帅气男神曾经饰演北韩的重要人物呢？
＃《机密同盟》《爱的迫降》玄彬
玄彬从在电视剧跟电影作品中都分别扮演过北韩的军官。在电影《机密同盟》中他拥有俐落身手，也想为自己的未婚妻复仇，来到南韩与柳海真共同调查北韩不良分子，帅气的玄彬还把柳海真的小姨子润娥迷得团团转。
人气电视剧《爱的迫降》更不用说，玄彬演出剧中利政赫这兼具钢琴家的艺术天分，又有军人正直个性的角色，根本是万中无一，难怪必须要搭降落伞不小心迫降才有可能遇见，而玄彬与孙艺真跨越南北韩的爱情更是令人动容。
＃《谍影杀机》孔刘
这一部电影作品是孔刘的动作剧经典之一，因一次任务失败从北韩逃亡至南韩的孔刘，被雇用为企业老板的司机，沉默寡言相当获得信任，但他目睹了老板遭杀害的现场，甚至被诬陷就是杀人凶手，因此也开始了他逃亡的旅程。
＃《伟大的隐藏者》金秀贤
金秀贤在这部电影中饰演北韩来到南韩潜伏的间谍，需要伪装成一个傻瓜东九，等待著北方的下一步指令。在没有人看见的时候他就恢复正常样子，但为了欺骗全村的人会立即切换为傻瓜模式，演技相当出色，更以这个东九的角色客串演出《爱的迫降》，令人会心一笑。
＃《北风》朱智勋
这部戏聚集了许多演技派演员，在韩国也创下了近500万观影人次的高票房。朱智勋在剧中饰演一位北韩军官郑武泽，处处提防著从南韩来到北韩声称自己是商人的黄晸玟，这部作品也让朱智勋在该年度许多重要大型电影奖项中夺得最佳男配角奖。
＃《白头山：半岛浩劫》李炳宪
这部电影中的李炳宪可以说是个很神秘又重要的人物，大家来到北韩营救他，还得靠他才能找到核弹，而过程中他又不停地与卖家通电话，其实是一个心机很重的双面间谍，不过他与女儿相逢的过程依旧赚人热泪。
＃《同窗生》TOP
为了保护在北韩的妹妹金裕贞，必须来到南韩并成为杀手的TOP，潜伏在一所高中里，虽不愿意杀人但为了妹妹却必须完成任务，最后甚至要被祖国抛弃，难逃悲剧结局。
＃《钢铁雨2：深潜行动》柳演锡
平时给人好好先生形象的柳演锡，刚演出与自己个性非常相似的《机智医生生活》安政源小儿科医师，在电影作品《钢铁雨2：深潜行动》中却接演与以往形象非常不同的北韩最高领导人一角，他梳起了油头，并且演出一位英文程度相当高的知识领导人，不顾其他派系反对坚持推动南北韩与美国三方的会谈，没想到在潜舰上却遇上的北韩政变。柳演锡挑战自己更投入扮演北韩人的方式，请大家期待。《钢铁雨2：深潜行动》将於7月29日於台湾韩国同步上映。
照片：各剧剧照
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